Во Львове будут судить российского сутенера, пытавшегося подкупить полицейского автомобилем

Львовская местная прокуратура направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении 35-летнего россиянина, подозреваемого в сутенерстве и попытке подкупа сотрудника Нацполиции.
Как сообщается, о попытке злоумышленника дать взятку рассказал подполковник полиции, который вел его дело.
По словам правоохранителя, россиянин обещал ему за прекращение уголовного преследования автомобиль.
"За такую "услугу" правонарушитель обещал перерегистрировать на служащего свое транспортное средство марки Mitsubishi Lancer X ориентировочной стоимостью 300 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что россиянка пыталась подкупить украинских пограничников.
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