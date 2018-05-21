Во Львове будут судить российского сутенера, пытавшегося подкупить полицейского автомобилем

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Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы
Фото: Pixabay

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы

Львовская местная прокуратура направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении 35-летнего россиянина, подозреваемого в сутенерстве и попытке подкупа сотрудника Нацполиции.

Как сообщается, о попытке злоумышленника дать взятку рассказал подполковник полиции, который вел его дело.

По словам правоохранителя, россиянин обещал ему за прекращение уголовного преследования автомобиль.

"За такую ​​"услугу" правонарушитель обещал перерегистрировать на служащего свое транспортное средство марки Mitsubishi Lancer X ориентировочной стоимостью 300 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась подкупить украинских пограничников.

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