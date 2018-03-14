Во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят

В результате взрыва никто не пострадал

Вечером во вторник, 13 марта, неизвестные бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят, который находится на Лычаковском кладбище.

В результате взрыва никто не пострадал, передает Львовский городской совет.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - заявил директор Музея Лычаковское кладбище Михаил Нагай.

На месте взрыва работают полицейские и взрывотехники.

Напомним, в Польше комитет Сейма по вопросам специальных служб проведет 22 марта заседание для обсуждения роли российских спецслужб в провокациях с целью дестабилизации украинского-польских отношений.