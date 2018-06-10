10 июня 2018, воскресенье

Во Львове автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

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48-летний мужчина получил ушибы и ссадины
ZAXID.NET

48-летний мужчина получил ушибы и ссадины

Во Львове автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на улице Студенческой, 2, около 15:00 в воскресенье, 10 июня.

Об этом ZAXID.NET сообщила пресс-секретарь областной полиции Екатерина Рыбий.

48-летний мужчина получил ушибы и ссадины. Медики настаивали на его госпитализации как минимум на один день.

ZAXID.NET

Следователи прокуратуры оформляют протокол о ДТП. В патрульной полиции будут проводить служебное расследование этого происшествия.

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