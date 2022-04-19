Во Львове арестовали крымскую «чиновницу»

19 апреля, 14:41
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Женщина занимала «руководящую должность» в одном из так называемых «министерств АРК» (Фото:Reuters)

Женщина занимала «руководящую должность» в одном из так называемых «министерств АРК» (Фото:Reuters)

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Украинские правоохранители задержали во Львове жительницу Крыма, сотрудничавшую с российской оккупационной администрацией.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 58-летняя женщина в период с 2014 по 2021 год занимала «руководящую должность» в одном из так называемых «министерств АРК», чем способствовала попытке РФ легитимизировать себя на территории захваченного украинского полуострова.

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Находясь на этом посту, она всячески содействовала российским захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Львов Сепаратисты Коллаборант

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