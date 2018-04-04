Во Львове арестовали двух подозреваемых в поджоге польского автобуса, которых финансировало окружение Януковича

На основании полученных доказательств Галицкий районный суд Львова арестовал на время расследования двух подозреваемых в поджоге польского туристического автобуса во Львове.
Об этом сообщили пресс-службы областной прокуратуры.
По версии следователей, задержанные попытались устроить провокацию с туристами из Польши. В конце концов их действия расценили как попытку к совершению теракта.
Целью акции были - запугивание населения и осложнения отношений между Украиной и Польшей.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 3 апреля оперативники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят, который расположен на Лычаковском кладбище во Львове. Также выяснилось, что задержанные причастны к поджогу автобуса с иностранцами. Их акции, по информации правоохранителей, финансировались окружением экс-президента беглого Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.
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