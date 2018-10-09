Под Ичней локализовали 35% пожара, взрывы раздаются каждые пять минут

По состоянию на вечер вторника, 9 октября, локализовано 35% пожара на территории арсенала Министерства обороны в городе Ичня Черниговской области.

"По оперативной информации локализовано 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет один взрыв на 4-5 минут", - сообщили в оборонном ведомстве.

К локализации и ликвидации пожара привлечены 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений ВСУ (пожарные танки ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки). Солдатов-срочников эвакуировали с места ЧП.

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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.