Во дворце Шидловских в Харьковской области произошел пожар

Здание было построено в XVIII веке

В ночь на понедельник, 16 апреля, в поселке Старый Мерчик Харьковской области произошел пожар в историческом здании усадьбы Шидловских.

Как сообщали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила 550 кв.м.

При этом, по словам спасателей, ликвидация пожара усложнялась тем, что огонь заметили не сразу и он уже успел значительно распространиться.

Также отмечается, что перекрытия, перегородки и лестничные марши были выполнены из дерева.

"Кроме того, в здании не было ни внутреннего, ни внешнего противопожарного водопровода. В 5:00 понедельника огонь был локализован. Перекрытия и крыша здания под воздействием пламени разрушились", - добавили в ГСЧС.

Причина возникновения возгорания в усадьбе устанавливается.

Здание дворца было построено в 1776-1778 годах и принадлежало семейству крупнейших харьковских землевладельцев Шидловских.

В годы советской оккупации его передали в распоряжение сельскохозяйственной школы, которая позже стала техникумом ветеринарной медицины. С 1997 года дворец Шидловских не эксплуатировался.