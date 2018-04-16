Во дворце Шидловских в Харьковской области произошел пожар

В ночь на понедельник, 16 апреля, в поселке Старый Мерчик Харьковской области произошел пожар в историческом здании усадьбы Шидловских.
Как сообщали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила 550 кв.м.
При этом, по словам спасателей, ликвидация пожара усложнялась тем, что огонь заметили не сразу и он уже успел значительно распространиться.
Также отмечается, что перекрытия, перегородки и лестничные марши были выполнены из дерева.
"Кроме того, в здании не было ни внутреннего, ни внешнего противопожарного водопровода. В 5:00 понедельника огонь был локализован. Перекрытия и крыша здания под воздействием пламени разрушились", - добавили в ГСЧС.
Причина возникновения возгорания в усадьбе устанавливается.
- Читайте также: Войну пережило, а бизнесменов - нет. В Сети возмущаются из-за пожара в историческом здании Киева
Здание дворца было построено в 1776-1778 годах и принадлежало семейству крупнейших харьковских землевладельцев Шидловских.
В годы советской оккупации его передали в распоряжение сельскохозяйственной школы, которая позже стала техникумом ветеринарной медицины. С 1997 года дворец Шидловских не эксплуатировался.
Комментарии
Правила комментирования