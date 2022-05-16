Во дворах Мариуполя вода вымывает из могил тела погибших — советник мэра 16 мая, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Разрушен российскими оккупантами Мариуполь, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе после попытки российских оккупантов починить коммуникации привела к прорыву — вода, хлынувшая по улицам города, вымывает тела погибших из захоронений во дворах.

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Об этом в воскресенье, 15 мая, во время общенационального телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Интерфакс-Украина.



Он подчеркнул, что ситуация в городе ухудшается. «Как бы ни пытались оккупанты создать представление о том, что что-то меняется к лучшему. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не получается… Пытаются также починить электричество — опять у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице скорее настолько, что подмывает уже захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что вымывало тела погибших из этих могил», — сказал Андрющенко.

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Советник мэра также отметил, что российские оккупанты добрались уже до порта, где подняли затопленный пограничный катер и «делают вид, что пытаются поднять то судно, которое там затоплено в акватории порта и мешает им его использовать».

По его словам, в городе не хватает еды и питьевой воды, «и в основном речь не идет о том, что ситуация может каким-то образом улучшиться».



По данным украинских властей, с момента начала полномасштабного вторжения России кафиры убили в Мариуполе более 20 тысяч человек. Кроме того, в заблокированном городе жители сообщают о нетипичном уровне смертности. Умирают многие люди среднего возраста.



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