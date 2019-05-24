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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по украинскому языку и литературе

Сегодня, 13:38
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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по украинскому языку и литературе - фото

УЦОКО

Абитуриенты сдали тестирование по украинскому языку

В пятницу, 24 мая, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответ на тест Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Заседание комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по предмету состоится до 13 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.

Теги:   Украинский язык Ответы на вопросы ВНО

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