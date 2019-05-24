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ВНО по украинскому языку: на тестирование не пустили почти 200 человек

Сегодня, 08:57
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ВНО по украинскому языку: на тестирование не пустили почти 200 человек - фото

УЦОКО

58 человек опоздали на ВНО

Во Внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 339 753 человека.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, 189 человек не смогли попасть в пункты для тестирования.

58 из них опоздали на ВНО, еще 131 абитуриент не смог предъявить всех обязательных документов.

В УЦОКО отметили, что, если абитуриенты не смогли принять участие в ВНО по независящим от них причинам, есть возможность принять участие в дополнительной сессии. На нее можно зарегистрироваться до 29 мая.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.

Теги:   Украинский язык ВНО

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