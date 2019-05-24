Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Сергей Фурса
Как инвесторов Богданом напугали
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Для школьников, учившихся на языках нацменьшинств, установят «адаптивный порог» сдачи ВНО по украинскому

Сегодня, 11:59
225
Цей матеріал також доступний українською
Для школьников, учившихся на языках нацменьшинств, установят «адаптивный порог» сдачи ВНО по украинскому - фото

Украинский центр оценивания качества образования

Иллюстративное фото

Школьники, учившиеся на языках неславянской группы, будут иметь меньший порог «сдал/не сдал» при сдаче теста по украинскому языку и литературе.

Об этом в эфире Радио НВ рассказала начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

«Это адаптивный порог при определении результатов выпускников, которые получали образование на языке нацменьшинств. Мы знаем, что это венгры, румыны, болгары, которые [владеют] неславянской группой языков», — отметила она.

По словам Клименко, это касается только теста по украинскому языку и литературе. В настоящее время размер адаптивного порога еще не определен.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.

Во Внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 339 753 человека.

Теги:   Радио НВ Украинский язык ВНО

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 14:31

img
Разговаривать, но не сдаваться. Как Богдан предлагает вести переговоры с РФ
Футбол

Сегодня, 04:03

img
Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа
Страны

Сегодня, 13:10

img
Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 14:10

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
17203
События

Вчера, 23:08

img
В Генштабе объяснили, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому
15361
События

Вчера, 10:48

img
Диалоги о бизнесе. Как попасть на лекцию НВ
9012