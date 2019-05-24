Для школьников, учившихся на языках нацменьшинств, установят «адаптивный порог» сдачи ВНО по украинскому Сегодня, 11:59 225 Цей матеріал також доступний українською Украинский центр оценивания качества образования Иллюстративное фото Украинский центр оценивания качества образования

Школьники, учившиеся на языках неславянской группы, будут иметь меньший порог «сдал/не сдал» при сдаче теста по украинскому языку и литературе.

Об этом в эфире Радио НВ рассказала начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

«Это адаптивный порог при определении результатов выпускников, которые получали образование на языке нацменьшинств. Мы знаем, что это венгры, румыны, болгары, которые [владеют] неславянской группой языков», — отметила она.

По словам Клименко, это касается только теста по украинскому языку и литературе. В настоящее время размер адаптивного порога еще не определен.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.

Во Внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 339 753 человека.