Реальный уровень. Что показали результаты ВНО по иностранному языку и биологии Сегодня, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Element5 Digital Порог по английскому языку преодолели почти девять из десяти абитуриентов Unsplash/Element5 Digital

Почти 13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание по английскому языку.



Об этом сообщили в Украинском центре качества образования. В частности, члены комиссии установили порог по иностранным языкам — английскому, французскому, испанскому языкам — в 19 баллов.

Порог по английскому языку преодолели почти девять из десяти абитуриентов

Порог по английскому языку преодолели почти девять из десяти абитуриентов. При этом в тестировании по английскому языку согласились принять участие 90 тысяч человек — это самый большой показатель за все годы проведения тестирования по иностранным языкам, отметил в ходе заседания исполняющий обязанности директора Центра Валерий Бойко. Также в ходе тестирования решили некоторые прошлогодние проблемы.

«Аудирование, которое оказалось в прошлом году слишком возмутительным для определенной части общества, в этом году мы имеем все основания говорить, что оно оказалось для наших абитуриентов оптимального уровня сложности. Уровень выполнения первых 16 задач, связанных с пониманием речи на слух, составляет от 50 до 75%. Так же не вызвало никаких затруднений у значительной части абитуриентов часть „письмо“ — продуктивная часть деятельности, которую проверяют экзаменаторы», — сообщил Бойко.

Был установлен одинаковый пороговый барьер для иностранных языков

Чтобы абитуриенты были в равных условиях при подаче документов в приемные комиссии, пороговый барьер для иностранных языков был установлен одинаковый. За основу взяли выводы экспертов по наиболее массовому тестированию — по английскому языку, но показатели по другим предметам также учитывались, добавил Бойко.

Порог «сдал/не сдал» — это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ЕГЭ, чтобы иметь право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Реальный уровень знаний

По данным, которые показывает ВНО, трудно оценить реальный уровень знаний абитуриентов по английскому, отметила в комментарии Радио НВ координатор образовательных проектов общественной организации Global Office Любовь Залюбовская.

ВНО показывает знания абитуриента по отношению к другим

В Украине рейтинговая система оценивания внешнего независимого оценивания. То есть порог зависит от уровня знаний тех людей, которые пришли сдавать конкретное тестирование.

«ВНО ничего не говорит о моих знаниях по английскому языку. ВНО показывает только меня относительно к другим. То есть если я в этом году сдаю с более сильными, чем я, я не сдаю. Если я сдаю с более слабыми, я сдаю. В том виде, в котором существует ВНО сейчас, оно вообще не показывает уровень знаний детей. Если абитуриенты в целом были слабые, то соответственно, да, 13% - это проблема», — отметила Залюбовская.

Тестирование по биологии

Также многие студенты решили сдавать в этом году тестирование по биологии — эта дисциплина является одним из самых распространенных предметов, отметила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Сдавать биологию в целом решили 76 тысяч участников

Сдавать этот предмет в целом решили 76 тысяч участников. Предыдущее предложение экспертов, рассказала она, осталось неизменным — 23 балла порога для биологии.

«Наибольший допустимый процент участников, которые могут не сдать, это 11%. Есть показатель 22 балла — это показатель случайного выбора, и 23 — это предложение экспертов. То есть на один балл больше. Накладывая эти результаты на фактическую статистику, на реальную статистику, имеем опять же более точное понимание экспертами нашей выборки», — отметила Вакуленко.

В этом году ВНО составляли 355 тысяч абитуриентов.

