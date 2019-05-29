ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по английскому языку Вчера, 16:16 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО В Украине продолжается основная сессия ВНО УЦОКО

В среду, 29 мая, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест Внешнего независимого оценивания по английскому языку.

Заседание комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по предмету состоится до 19 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по английскому языку, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике, украинскому и английскому языку.

