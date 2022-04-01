Вместо ВНО в 2022 году выпускники будут сдавать мультипредметный тест — Шкарлет 1 апреля, 20:36 Цей матеріал також доступний українською ВНО в 2022 году заменят его упрощенным аналогом — мультипредметным тестом (Фото:УЦОКО)

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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Оценки за каждый из предметов будут объявлены сразу после сдачи мультипредментного теста. Поступающие на магистратуру в 2022 году будут сдавать магистерский комплексный тест, по определенным специальностям — магистерский тест учебной компетентности, по остальным специальностям — экзамен в учебном заведении.

«Одна из главных задач кампании в этом году — безопасность и цифровизация. Это означает подачу документов и подтверждение места обучения через интернет. Информация о документе об образовании вместо самого документа. Максимум один централизованный онлайн-экзамен, возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены можно проводить дистанционно», — сообщил Шкарлет.

По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной, централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы, также предусмотрены основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов.

Фото: скриншот видео/Міністерство освіти і науки України/Facebook

Фото: скриншот видео/Міністерство освіти і науки України/Facebook

Фото: скриншот видео/Міністерство освіти і науки України/Facebook

Глава образовательного комитета Сергей Бабак уточнил, что мотивационное письмо не будет влиять на рейтинг абитуриентов, которые поступают на бюджет в высшие учебные заведения. Его могут использовать при поступлении на бюджет в ситуации, если на одно или несколько последних мест претендует несколько людей с одинаковыми баллами.

«На контракте более широко можно применять мотивационное письмо, поэтому мы хотим как раз посмотреть, как это будут делать университеты», — добавил он.



Фото: скриншот видео/Міністерство освіти і науки України/Facebook

Полный брифинг о вступительной кампании в 2022 году:

Президент Владимир Зеленский 1 апреля подписал законопроект об отмене государственной итоговой аттестации, упрощении ВНО, единого вступительного экзамена и экзамена при поступлении в магистратуру в 2022 году. Верховная Рада приняла его 24 марта.

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