Национальный мультипредметный тест. С 20 мая абитуриенты смогут выбрать населенный пункт, в котором будут сдавать аналог ВНО — Шкарлет 17 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською В этом году украинские абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (Фото:УЦОКО)

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что с 20 мая абитуриенты смогут выбрать населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест.

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«Утвержден перечень населенных пунктов Украины, в которых будет сформирована предварительная сеть временных экзаменационных центров для проведения НМТ», — говорится в сообщении.

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Министр заявил, что предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

По его словам, из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не обнародуются.

"Однако с 20 мая участники смогут выбрать самый удобный для составления НМТ населенный пункт на своих информационных страницах", - говорится в сообщении.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

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