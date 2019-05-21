Даты тестирования и необходимые документы. Что нужно знать о ВНО-2019 Вчера, 08:39 7449 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский центр оценивания качества образования Кроме документов и ручек, на тесты с собой можно взять воду в прозрачной бутылке Украинский центр оценивания качества образования

21 мая тестированием по математике откроется основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году.

Она продлится до 13 июня, а результаты всех экзаменов выпускники смогут узнать до 25 июня.

НВ собрало все, что необходимо знать для участия в ВНО-2019.

Можно ли еще зарегистрироваться на ВНО-2019?

Нет. Сроки регистрации на участие во внешнем независимом оценивании истекли — сделать это было необходимо до 25 марта.

Дополнительный период для перерегистрации участников ВНО в 2019 году не предусмотрен.

Исключение сделано лишь для нескольких категорий желающих принять участие в ВНО-2019. В период с 3 до 20 мая зарегистрироваться смогут:

участники АТО и/или те, кто участвовал « в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях» и не был зарегистрирован для участия в ВНО-2019 в основной период;

в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях» и не был зарегистрирован для участия в ВНО-2019 в основной период; проживающие на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где госорганы временно не осуществляют свои полномочия; а также лица, переселившиеся из этих регионов и не зарегистрированные в ВНО в основной период;

находящиеся по решению судов в учреждениях исполнения наказаний или СИЗО;

те, кто должен сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, однако по уважительным причинам не смог зарегистрироваться в основной период ( в таком случае можно выбирать лишь те учебные предметы, по которым результаты внешнего оценивания будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию).

Эти категории участников ВНО могут зарегистрироваться здесь.

Сколько экзаменов и какие предметы обязательны?

Каждый зарегистрированный участник ВНО имеет право сдать тесты максимум по четырем учебным предметам.

Результаты ВНО по трем предметам выпускникам 2019 года зачтут как государственную итоговую аттестацию (по шкале 1−12 баллов). Речь идет о тех, кто в нынешнем году получает сертификат о полном общем среднем образовании. Два экзамена для них обязательны, третий — на выбор.

украинский язык и литература ( обязательно)

обязательно) на выбор — математика либо история Украины Х Х — начала ХХІ столетий ( один из двух предметов обязательно)

— начала ХХІ столетий один из двух предметов обязательно) третий предмет на выбор ( можно выбирать из восьми дисциплин — биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки).

Когда состоится тестирование?

Основная сессия ВНО-2019 пройдет 21 мая — 13 июня. График и даты экзаменов выглядят так:

математика — 21 мая

украинский язык и литература — 23 мая

испанский, немецкий, французский языки — 27 мая

английский язык — 28 мая

физика — 30 мая

история Украины — 4 июня

биология — 6 июня

география — 11 июня

химия — 13 июня

Как получить пропуск на тестирование и узнать адрес его проведения?

С 26 апреля на личных информационных страницах участников ВНО 2019 размещены приглашения-пропуска, где указаны адреса пунктов тестирования.

До 20 мая необходимо самостоятельно сформировать и распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Этот документ обязателен для допуска на пункт тестирования!

Получить доступ к персональной странице можно по номеру сертификата о регистрации для участия в ЗНО и пин-коду, указанному в нем.

Такой сертификат должен был прийти участникам тестирования по почте. Что делать, если конверт еще не пришел — можно прочесть здесь.

Адреса пунктов проведения ВНО-2019 также размещены в мобильном приложении Моє ЗНО.

Какие документы взять с собой на ВНО?

Для допуска к участию в ВНО-2019 на пункт тестирования в день экзамена необходимо взять с собой:

оригинал сертификата участника ВНО ( с голограммой);

с голограммой); оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате ( паспорт, свидетельство о рождении)

паспорт, свидетельство о рождении) приглашение-пропуск ( до 20 мая необходимо самостоятельно распечатать его на личной информационной странице участника).

Также необходимо взять 2−3 ручки черного цвета. Разрешается принести с собой воду — в прозрачной бутылке без этикетки.

Когда будут результаты тестов и где их смотреть?

Результатах основной сессии ВНО-2019 по всем учебным предметам будут размещены на личных информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года:

до 14 июня объявят результаты тестов по математике, украинскому языку и литературе, физике;

до 20 июня — по биологии и иностранным языкам ( английский, французский, испанский, немецкий);

английский, французский, испанский, немецкий); до 25 июня — по истории Украины, географии, химии.

Когда пройдет дополнительная сессия ВНО и кто может в ней участвовать?

Зарегистрироваться на участие в дополнительном тестировании можно во время проведения основных тестов ВНО-2019 (21 мая — 13 июня).

На это имеют право те, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО по таким причинам:

болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;

стихийное бедствие ( пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, техногенная катастрофа и т. д. ) в день или накануне проведения ВНО по определенному предмету;

пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, техногенная катастрофа ) в день или накануне проведения ВНО по определенному предмету; похищение одного из документов, необходимых для допуска на пункт ВНО, но не ранее чем за пять календарных дней до дня тестирования по предмету;

смерть родственников ( кровных либо супруга/супруги), которая совпала с проведением тестов, но не ранее чем за семь календарных дней до ВНО.

кровных либо супруга/супруги), которая совпала с проведением тестов, но не ранее чем за семь календарных дней до ВНО. участие в международных и всеукраинских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проводимых министерствами образования и науки, культуры либо молодежи и спорта в дни тестирования;

резкое ухудшение состояния здоровья во время участия в тестировании на одном из пунктов ВНО и невозможность завершить экзамен;

нарушение процедуры проведения ВНО в ходе тестирования, что подтверждено решением регламентной комиссии.

Те, кто стал жертвой подобных обстоятельств, должны не позднее 5 рабочих дней (с учетом дня пропущенного тестирования) подать заявление на участие в дополнительной сессии в региональный центр — вместе с документом, подтверждающим причину неучастия в основной сессии.

В 2019 году дополнительную сессию ВНО проведут с 26 июня по 12 июля.

математика — 26 июня

немецкий язык — 27 июня

французский язык — 1 июля

испанский язык — 2 июля

украинский язык и литература 3 июля

физика — 4 июля

английский язык — 5 июля

история Украины — 8 июля

биология — 9 июля

география — 10 июля

химия — 11 июля

Нужно ли пересдавать тесты прошлогодним выпускникам?

Нет. В 2019 году при поступлении в вузы будут действительными сертификаты ВНО 2017 года (кроме результатов тестирования по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам) и 2018 года (все сертификаты).

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Пробное ВНО 2019 — где посмотреть примеры тестов?

16 и 23 марта состоялись сессии пробного ВНО по всем 11 предметам, предложенным к тестированию в 2019 году.

Участие в пробном ВНО не является обязательным, однако может быть частью подготовки к итоговому тестированию

Образцы тестов и правильные ответы на них по всем предметам можно посмотреть здесь.