ВНО-2019: в Украине сдают тестирование по биологии Сегодня, 08:54 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Тест по биологии сдают более 80 тысяч человек УЦОКО

В четверг, 6 июня, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по биологии.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 81 тысячи абитуриентов.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая. Абитуриенты уже сдали ВНО по математике, истории Украины, физике, украинскому и иностранным языкам.