Оксана Скиталинская
Ешь как Будда. Чем полезен новый тренд здорового питания
Виталий Каценельсон
Кроличья нора Зеленского
Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

ВНО-2019: в Украине сдают тестирование по биологии

Сегодня, 08:54
Цей матеріал також доступний українською
ВНО-2019: в Украине сдают тестирование по биологии - фото

УЦОКО

Тест по биологии сдают более 80 тысяч человек

В четверг, 6 июня, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по биологии.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 81 тысячи абитуриентов.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая. Абитуриенты уже сдали ВНО по математике, истории Украины, физике, украинскому и иностранным языкам.

Теги:   УЦОКО Биология ВНО

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 13:25

img
CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ РФ
Политика

Сегодня, 16:37

img
Убийство Гандзюк: обвиняемым вынесли приговор
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12283
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10991
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9178