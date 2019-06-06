ВНО-2019: в Украине сдают тестирование по биологии
В четверг, 6 июня, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по биологии.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 81 тысячи абитуриентов.
Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.
Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.
Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая. Абитуриенты уже сдали ВНО по математике, истории Украины, физике, украинскому и иностранным языкам.