ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по истории Украины
Вчера, 14:11
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответ на тест Внешнего независимого оценивания по истории Украины.
Заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по данному предмету состоится до 19 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.
Накануне абитуриенты сдавали обязательное тестирование по истории Украины.
На тестирование не пустили 102 абитуриента.