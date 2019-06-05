Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по истории Украины

Вчера, 14:11
Цей матеріал також доступний українською
ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по истории Украины - фото

УЦОКО

ВНО по истории сдавали более 222 тысяч человек

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответ на тест Внешнего независимого оценивания по истории Украины.

Заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по данному предмету состоится до 19 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.

Накануне абитуриенты сдавали обязательное тестирование по истории Украины.

На тестирование не пустили 102 абитуриента.

Теги:   Ответы на вопросы УЦОКО История Украины ВНО

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12274
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10978
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9153