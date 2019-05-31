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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по физике

31 мая, 12:37
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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по физике - фото

УЦОКО

Тестирование сдавали более 21 тысячи абитуриентов

В пятницу, 31 мая, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест Внешнего независимого оценивания по физике.

Заседание комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по предмету состоится до 13 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике, украинскому и английскому языку, а также по физике.

Теги:   Физика Ответы на вопросы ВНО

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