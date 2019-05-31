ВНО-2019: опубликованы правильные ответы на тест по физике 31 мая, 12:37 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Тестирование сдавали более 21 тысячи абитуриентов УЦОКО

В пятницу, 31 мая, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест Внешнего независимого оценивания по физике.

Заседание комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по предмету состоится до 13 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике, украинскому и английскому языку, а также по физике.

