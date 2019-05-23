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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по математике

Вчера, 12:58
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ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по математике - фото

УЦОКО

Тест по математике открыл основную сессию ВНО

В четверг, 23 мая, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответ на тест Внешнего независимого оценивания по математике.

Заседание комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по математике состоится до 13 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая тестом по математике.

Теги:   Ответы на вопросы Математика ВНО

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