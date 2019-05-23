ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по украинскому языку
В четверг, 23 мая, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 349 тысяч абитуриентов.
ВНО рассчитано на три часа и состоит из 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, — 104.
Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.
Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.
Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая тестом по математике.