ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по украинскому языку Сегодня, 08:47 1386 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Основная сессия ВНО стартовала 21 мая УЦОКО

В четверг, 23 мая, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 349 тысяч абитуриентов.

ВНО рассчитано на три часа и состоит из 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, — 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая тестом по математике.