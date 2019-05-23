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ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по украинскому языку

Сегодня, 08:47
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ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по украинскому языку - фото

УЦОКО

Основная сессия ВНО стартовала 21 мая

В четверг, 23 мая, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 349 тысяч абитуриентов.

ВНО рассчитано на три часа и состоит из 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, — 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.

Напомним, основная сессия ВНО стартовала 21 мая тестом по математике.

Теги:   УЦОКО Украинский язык ВНО

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