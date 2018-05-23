ВНО-2018: опубликованы ответы на тест по математике

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Украине стартовала основная сессия ВНО
Фото: УЦОКО

В Украине стартовала основная сессия ВНО

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответ на вопросы внешнего независимого оценивания по математике.

В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериям оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, в 22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО. Она открылась тестом по математике.

В тестировании приняли участие 106 551 человек80 участников на ВНО не пустили по разным причинам.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове