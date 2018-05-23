ВНО-2018: опубликованы ответы на тест по математике

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответ на вопросы внешнего независимого оценивания по математике.

В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериям оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, в 22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО. Она открылась тестом по математике.

В тестировании приняли участие 106 551 человек, 80 участников на ВНО не пустили по разным причинам.

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