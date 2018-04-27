ВНО 2018. Что нужно знать абитуриентам

В основной сессии внешнего независимого оценивания будут участвовать 336 тыс. человек. Большинство - учащаяся молодежь. Основная сессия пройдет с 22 мая по 13 июня. Среди зарегистрированных участников младшему - 15 лет, самому старшему - 69, рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Два обязательных предмета ВНО

"В следующем году будет два обязательных предмета. К украинскому языку добавляется математика или история Украины на выбор", - рассказал директор УЦОКО.

По его словам, в этом году, для тех, кто выбрал тестирование по иностранному языку, впервые организуют аудирование, которое сделали одним из заданий. Также сами тесты адаптируют для людей с инвалидностью. Например, тесты по математике, истории и украинскому языку выданные шрифтом Брайля. Обязательным в этом году стало тестирование по украинскому языку для выпускников профессионально-технических училищ и колледжей. Ранее зачислялись результаты экзаменов самого учебного заведения, но со временем обязательным для них планируют сделать все тесты.

Какие предметы выпускники выбирали чаще всего

Наиболее массовым предметом независимого оценивания является украинский язык и литература. Он является обязательным для всех участников ВНО. На втором месте - история Украины. Тестирование по этому предмету планируют проходить половина участников. На третьем месте - математика - 33%. 27% желающих выбрали английский язык, каждый четвертый - биологию, 23% - географию. Наименее востребованной является химия - только 6,5% участников ВНО выбрали этот предмет для прохождения тестирования. Русский язык для здачи предмета (на ВНО можно выбрать удобно язык, на котором будут представлены тесты) на внешнем независимом оценивании выбирали примерно 4% человек.

Ни один зарегистрированный участник внешнего тестирования в 2018 году не выбрал крымскотатарский язык для прохождения теста. Больше всего участников ВНО зарегистрировались в Киеве, Днепропетровской и Львовской области. Меньше всего - в Луганской. На сайте Центра для каждого участника будет информационная страница. Доступ к ней можно получить по номеру и ПИН-коду сертификата. Сертификат направят на почту участника заказным письмом. Также на сайте УЦОКО можно ознакомиться с образцами тестовых заданий. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 2 по 11 июля, зарегистрироваться на нее можно в мае.

Нарушения на тестировании

Тестирование будет проходить во всех регионах, кроме временно оккупированных. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 2 по 11 июля, зарегистрироваться на нее можно в мае.

Количество нарушений во время прохождения ВНО сокращается с каждым годом. Об этом рассказала Радио НВ координатор образовательного направления гражданской организации Опоры Наталия Радиш. По ее словам, технология отработана за 10 лет. Поэтому практически все инструкторы ее придерживаются без замечаний. Иногда во время тестирования участники пользуются телефонами или кто-то из персонала не появляется в определенное время.

"Если говорить о нарушениях, то больше всего участники хотят пронести в аудиторию и воспользоваться мобильными телефонами. В последнее время, особенно во время истории, увеличилось количество печатных материалов или рукописных, которые ученики имеют при себе. Дежурные следят, чтобы книги не оставляли в уборных и на коридорах", - сказала Радиш.

В этом году среди зарегистрированных на прохождение ВНО 9% - выпускники прошлых лет.