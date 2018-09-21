21 сентября 2018, пятница

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины главы Нацполиции Прикарпатья

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Велосипедист скончался на месте
Фото: Pixabay

Велосипедист скончался на месте

Смертельное ДТП с участием внедорожника главы Нацполиции Прикарпатья Владимира Голубоша, в результате которого погиб 72-летний велосипедист, произошло из-за неудачного обгона.

Как сообщает ТСН, за рулем автомобиля на момент аварии находился личный водитель полицейского начальника. Сам же Голубош сидел на пассажирском месте.

Обгоняя попутные авто, мужчина выехал на встречную полосу, однако не справился с управлением и заехал на обочину, где и сбил велосипедиста.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии. Находившийся за рулем полицейский задержан.

Ранее сообщалось, что автомобиль начальника полиции Прикарпатья насмерть сбил велосипедиста.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове