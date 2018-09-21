Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины главы Нацполиции Прикарпатья

Смертельное ДТП с участием внедорожника главы Нацполиции Прикарпатья Владимира Голубоша, в результате которого погиб 72-летний велосипедист, произошло из-за неудачного обгона.

Как сообщает ТСН, за рулем автомобиля на момент аварии находился личный водитель полицейского начальника. Сам же Голубош сидел на пассажирском месте.

Обгоняя попутные авто, мужчина выехал на встречную полосу, однако не справился с управлением и заехал на обочину, где и сбил велосипедиста.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии. Находившийся за рулем полицейский задержан.

Ранее сообщалось, что автомобиль начальника полиции Прикарпатья насмерть сбил велосипедиста.