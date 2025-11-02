В результате российских ударов без света осталась вся Донецкая область

Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

По всей Донецкой области ввели аварийные отключения света из-за российских атак по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Вся Донецкая область — обесточена. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено», — написал он.

Ранее Дружковская городская военная администрация сообщала, что из-за обстрелов без электроснабжения остались Дружковка, Краматорск и Славянск, ссылаясь на диспетчера районных электросетей.

Российские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Покровском районе погибли два человека, еще один получил ранения, сообщал Филашкин.

В Краматорском районе обстрелы повредили многоэтажные дома, частные дома и предприятие в Славянске. Известно также о двух погибших и одном раненом в Константиновке. В Северске из-за обстрелов повреждены дома, а один человек погиб.

В ночь на 2 ноября (с 19:00 1 ноября) россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 79 ударными БпЛА, около 50 из них — шахматы. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков на двух локациях.