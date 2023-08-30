В результате ночной атаки РФ на Киев погибли два человека, еще двое получили ранения

30 августа, 06:21
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

В Киеве в результате ракетной атаки РФ утром в среду, 30 августа, погибли 2 человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в КГВА.

«К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один получил повреждения. Ему оказывается медицинская помощь», — заявил Сергей Попко, начальник КГВА

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Городской голова Виталий Кличко заявил, что двух погибших мужчин обнаружили по одному из адресов в Шевченковском районе, в нежилой застройке, обнаружили двух погибших мужчин.

Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до двух. Они госпитализированы

По его словам, пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков, в частности, в Дарницком районе и в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

Известно о двух погибших и двух пострадавших. ночью в среду, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину группами ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в ряде северных и центральных областей.

В КГГА сообщали, что в Дарницком и Шевченковском районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.

В Дарницком районе обломки упали на крышу торгового заведения, в Шевченковском — на территорию нежилой застройки и на открытой открытой местности.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Киев КГГА Виталий Кличко Война России против Украины ракетная атака

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