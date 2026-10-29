ВМС ВСУ уничтожили «длинными Нептунами» ещё два российских Су-34 на аэродроме в Волгоградской области

29 октября, 18:17
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ВМС ВСУ /Telegram

ВМС ВСУ /Telegram

Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар комплексом «Нептун» по аэродрому Мариновка в Волгоградской области России. В результате атаки уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34.

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«Еще 2 самолета Су-34 на счету «длинного Нептуна», — написали военные.

Они также отметили, что Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации для применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

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Фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 были уничтожены на территории 11-го смешанного авиационного полка (п. Октябрьский, Волгоградская область) 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО.

По данным российских пабликов, на которые обратили внимание украинские OSINT-аналитики Exilenova+, в результате удара двое российских военных погибли, ещё двое получили ранения.

Эксперты Exilenova+ также отметили, что, вероятно, это самая дальняя атака украинскими крылатыми ракетами Нептун-Д по территории противника. Расстояние от предполагаемого безопасного места запуска до цели составляет более 600 км.

В ночь на 15 октября Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Борисоглейбск в Воронежской области РФ, поразили шесть истребителей Су-34 и таким образом предотвратили новые атаки российских агрессоров с помощью этих самолетов.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВМС Украины Су-34 Война России против Украины силы обороны

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