ВМС поразили элитное спецподразделение армии РФ на буровой установке Сиваш — видео

3 ноября, 16:03
Поделиться:
ВМС ВСУ сообщили об ударе по элитному спецподразделению россиян на буровой установке Сиваш (Фото: ВМС/Telegram)

ВМС ВСУ сообщили об ударе по элитному спецподразделению россиян на буровой установке Сиваш (Фото: ВМС/Telegram)

Военно-морские силы ВСУ поразили элитное спецподразделение российской оккупационной армии, которое находилось на буровой установке Сиваш.

Об этом сообщили ВМС в своем Telegram-канале в понедельник, 3 ноября.

Военные отметили, что кроме технических средств разведки и наблюдения армии России был уничтожен расчет ПТРК.

Реклама

«Пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом Ланцет, в то время, когда на самом деле нами был успешно применен дрон-камикадзе», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Украинские ВМС уничтожили российский безэкипажный катер — видео

31 октября Военно-морские заявили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   ВМС Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сиваш Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies