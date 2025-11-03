ВМС ВСУ сообщили об ударе по элитному спецподразделению россиян на буровой установке Сиваш (Фото: ВМС/Telegram)

Об этом сообщили ВМС в своем Telegram-канале в понедельник, 3 ноября.

Военные отметили, что кроме технических средств разведки и наблюдения армии России был уничтожен расчет ПТРК.

Реклама

«Пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом Ланцет, в то время, когда на самом деле нами был успешно применен дрон-камикадзе», — говорится в сообщении.

31 октября Военно-морские заявили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.