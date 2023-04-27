Из-за действий РФ Черное море будет опасным минимум 20 лет — ВМС

27 апреля, 05:27
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Грузовые суда в Черном море (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Грузовые суда в Черном море (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что Азовское и Черное моря будут безопасны только при условии возвращения контроля Украины над всеми территориями.

Неежпапа подчеркнул, что из-за российских действий Черное море не будет считаться безопасным еще минимум 20 лет.

Он напомнил о попытке захвата острова Тузла в 2003 году, войне в Грузии в 2008-м при участии уже уничтоженного крейсера Москва, незаконной аннексии РФ АР Крым в 2014 году, оккупации Азовского моря в 2022 году и продолжающейся сегодня войне в Черном море.

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Он подчеркнул, что "имперские амбиции России распространяются не только на Черное и Азовское, но и на Балтийское и Северное моря и Тихий океан".

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черное море Азовское море ВМС Украины Война в Украине Война России против Украины

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