ВМС Вооруженных Сил Украины уничтожили российский морской безэкипажный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили на странице ВМС.

Отмечается, что катер был быстро обнаружен и успешно уничтожен.

«Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!» — говорится в заявлении командования ВМС.

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22 апреля войска РФ массированно атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Сообщалось о разрушении объектов.

18 апреля Россия ударила дронами по порту в регионе, были повреждены склады и резервуары, сгорели автобусы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что в результате удара по порту ранения получил водитель грузового автомобиля, ему оказали медицинскую помощь на месте. На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, где возник пожар.

Также РФ периодически обстреливает в портах суда под иностранными флагами.