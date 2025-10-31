ВМС Украины ударили ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электроподстанции в Новобрянске

Украина ударила Нептунами по ТЭЦ и подстанции в РФ (Фото: Военно-Морские силы ВСУ)

Военно-Морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в пятницу, 31 октября.

Отмечается, что удары нанесли крылатыми ракетами Нептун.

«Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов», — говорится в сообщении.

Инфографика: NV

Ранее губернатор Орловской области Андрей Кличко заявлял об атаке на Орловскую ТЭС.

Российский паблик Astra сообщал о взрывах в городе, а момент атаки попал на видео.

Орловская ТЭЦ входит в состав компании АО РИР Энерго, имеет установленную электрическую мощность 330 МВт, тепловую — 725 Гкал/ч, а штат составляет 248 работников.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврическую ТЭС.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.