ВМС Украины провели стратегическое учение на Черном и Азовском морях - фото

Завершилось стратегическое учение ВМС Украины Казацкая воля - 2018, которое длилось с 25 по 29 сентября и имело целью отработки оборонительных действий, а также планирование и осуществление контрнаступальной операции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В учениях приняли участие шесть тактических групп корабельного состава ВМС ВСУ на Черном и Азовском морях. Также были задействованы Воздушные силы и Десантно-штурмовые войска Украины.
В то же время, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществил мероприятия поисково-спасательного обеспечения - оказание помощи аварийному кораблю и спасения личного состава, плавающего на воде. Минно-заградительные действия провела корабельная группа заграждения.
Смотрите также
- Появилось видео провокаций со стороны РФ при прохождении Керченского пролива украинскими судами Донбасс и Корец
Ранее сообщалось, что Украина создает военно-морскую базу в Азовском море.
Смотрите также
Смотрите также
- Экс-чиновник Пентагона: Украине трудно тягаться с РФ в Азовском море, стоит подумать о нестандартных решениях
- Порошенко: После оккупации Крыма, мишенью Кремля сегодня является оккупация Азовского моря
- Основной задачей ВМС в Бердянске будет противодействие минной угрозе в Азовском море - ВСУ
Комментарии
Правила комментирования