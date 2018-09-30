30 сентября 2018, воскресенье

ВМС Украины провели стратегическое учение на Черном и Азовском морях - фото

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В учениях приняли участие шесть тактических групп корабельного состава Военно-Морских Сил ВСУ
фото: Минобороны

В учениях приняли участие шесть тактических групп корабельного состава Военно-Морских Сил ВСУ

Завершилось стратегическое учение ВМС Украины Казацкая воля - 2018, которое длилось с 25 по 29 сентября и имело целью отработки оборонительных действий, а также планирование и осуществление контрнаступальной операции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В учениях приняли участие шесть тактических групп корабельного состава ВМС ВСУ на Черном и Азовском морях. Также были задействованы Воздушные силы и Десантно-штурмовые войска Украины.

В то же время, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществил мероприятия поисково-спасательного обеспечения - оказание помощи аварийному кораблю и спасения личного состава, плавающего на воде. Минно-заградительные действия провела корабельная группа заграждения.

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