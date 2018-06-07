07 июня 2018, четверг

ВМС Украины расширили зону учений: перекрыт участок в Черном море

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Стрельбы состоятся в районе острова Змеиный
Фото: uk.wikipedia.org

Стрельбы состоятся в районе острова Змеиный

ВМС Украины проведут артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

Информацию об этом подтвердил  начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик в комментарии Радіо Свобода.

Ранее украинские моряки объявили о перекрытии трех участков в Азовском море. Таким образом, зону учений расширили.

Формально закрыть морское пространство могут служащие Госгидрографии после заявки военных.

"Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", - сказал Чалик.

По его словам, учения ВМС ВСУ не влияет на отдыхающих. Перед началом стрельб необходимый участок тщательно проверяется.

Напомним, 4 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря на период с 1 июня по 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.

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