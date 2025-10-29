Силы обороны получили современные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии

29 октября, 13:10
Поделиться:
Силы обороны получили современные катера Combat Boat 90 (Фото: ВМС Украины)

Силы обороны получили современные катера Combat Boat 90 (Фото: ВМС Украины)

Украинские военные получили современные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии, уже сформирован дивизион на базе этой техники.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Также уточняется, что уже сформирован полный дивизион на базе этой техники.

«Недавно Военно-Морские Силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше — сформирован полный дивизион на базе этой техники», — говорится в сообщении.

Реклама

Инфографика: NV

Отмечается, что Combat Boat 90 входят в число лучших в мире и используются во многих странах, в частности в государствах-членах НАТО. Они скоростные, маневренные и надежные. Катера предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Военная помощь Военно-морские силы Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies