Представительство Украины в Вашингтоне украсило вместо елки российскую ракету — фото

27 декабря, 14:39
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Таким образом дипломаты напомнили, в каких условиях украинцы вынуждены встречать праздники (Фото:DR)

Таким образом дипломаты напомнили, в каких условиях украинцы вынуждены встречать праздники (Фото:DR)

В представительстве Украины в Вашингтоне вместо традиционной праздничной елки украсили макет российской ракеты.

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Таким образом дипломаты решили напоминание о том, в каких условиях граждане страны вынуждены в этом году встречать праздники.

DR
Фото: DR
DR
Фото: DR
DR
Фото: DR

Помимо этого, Министерство иностранных дел и организация UAnimals привлекают внимание мировой общественности к экологическим преступлениям РФ, которые наносят огромный вред окружающей среде, и приводят к исчезновению целых виды животных, а елки в сожженных российскими обстрелами лесах сменяются ракетами.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Украинцы Ракета Вашингтон Ракетные удары Новый Год Праздники Война России против Украины

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