Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой ВВК

В Вооруженных силах Украины усиливают контроль за работой военно-врачебных комиссий. В частности, внедряют постоянный мониторинг их решений, будут проверять обоснованность медицинских заключений и усилят надзор за направлением военнообязанных на осмотры.

Об этом сообщил в комментарии Интерфакс-Украина представитель Главного управления коммуникаций ВС Украины майор Дмитрий Лиховой.

«Цель приказа — повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, исключить призыв на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут её проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции в ходе мобилизационных мероприятий», — сообщили в Генштабе.

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Согласно приказу, вводится тщательный мониторинг обоснованности решений ВЛК. Особое внимание будут уделять случаям, когда человека сочли годным к службе, но впоследствии военно-врачебная комиссия установила его непригодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы.

Лиховой отметил, что отдельный акцент был сделан на более тщательном обследовании людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы военной службы.

Кроме прочего, вводится постоянный мониторинг решений ВЛК, отметил представитель Генштаба. По результатам мониторинга будут проводить проверки работы комиссий.

«Для председателей и членов ВЛК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики в ходе медицинских осмотров. Кроме того, усиливается контроль за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медицинские осмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов», – говорится в комментарии.

Лиховой отметил, что эти решения отвечают принципам, которые главнокомандующий ВС Украины обнародовал в сентябре.

«Среди них — честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, которые умалчивают или игнорируют, только усугубляются. Каждый выявленный недостаток должен быть проанализирован и устранен. А жизнь и здоровье людей должно быть приоритетом на всех этапах военной службы", — резюмировали в Генштабе.

3 октября журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV напомнил, что в Вооруженные силы Украины часто отправляют людей, которые не должны там быть по медицинским показаниям, и заявил, что они становятся обузой для армии.

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5 апреля военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина рассказала, что в одну из воинских частей Украины попали около 2 тысяч человек, которые, вероятно, непригодны к службе по состоянию здоровья. В части приступили к проверке с привлечением Министерства обороны и командования Сухопутных войск.

В опубликованном 18 апреля интервью Громадському Решетилова заявила, что среди примерно 2000 непригодных к военной службе граждан, мобилизованных в одну из воинских частей, были наркозависимые и те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии.