Резников и Залужный заверили, что систему военно-врачебных комиссий реформируют

22 марта, 17:23
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Встреча руководства Верховной Рады с руководителями Минобороны, МВД и Генштаба ВСУ (Фото:Олена Кондратюк / Facebook)

Встреча руководства Верховной Рады с руководителями Минобороны, МВД и Генштаба ВСУ (Фото:Олена Кондратюк / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердили, что систему военно-врачебных комиссий реформируют через цифровизацию сервисов.

Об этом сообщила заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook в среду, 22 марта, по итогам встречи руководства парламента и лидеров фракций с руководителями сектора безопасности и обороны.

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Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил, что реформа состоится: для врачебных служб уже закупили 1500 ноутбуков, сейчас идет тестирование программного обеспечения.

«Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить бюрократическую стену ВВК для наших военных, которые заслуживают абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг», — написала Кондратюк.

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30 января Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по усовершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реформа Украинские военные Раненые Михаил Федоров Алексей Резников Валерий Залужный военно-врачебная комиссия

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