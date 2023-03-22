Резников и Залужный заверили, что систему военно-врачебных комиссий реформируют 22 марта, 17:23 Встреча руководства Верховной Рады с руководителями Минобороны, МВД и Генштаба ВСУ (Фото:Олена Кондратюк / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердили, что систему военно-врачебных комиссий реформируют через цифровизацию сервисов.

Об этом сообщила заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook в среду, 22 марта, по итогам встречи руководства парламента и лидеров фракций с руководителями сектора безопасности и обороны.



Видео дня

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил, что реформа состоится: для врачебных служб уже закупили 1500 ноутбуков, сейчас идет тестирование программного обеспечения.



«Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить бюрократическую стену ВВК для наших военных, которые заслуживают абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг», — написала Кондратюк.

30 января Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по усовершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.