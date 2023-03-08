В Украине готовят реформу военно-врачебных комиссий — Ляшко

8 марта, 00:45
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Виктор Ляшко (Фото:Viktor Liashko / Facebook)

Виктор Ляшко (Фото:Viktor Liashko / Facebook)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ходе реформы медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.

В интервью в эфире телемарафона во вторник, 7 марта, Ляшко объяснил, что глобальная реформа медико-социальных экспертных комиссий предусматривает изменение системы инвалидности в Украине. Ее первый этап — запуск полноценной системы реабилитации, цель которой — ресоциализировать человека и сделать все возможное, чтобы он был физически активным и работал. По словам министра, это уже вводится на практике.

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После этого в здравоохранительных учреждениях, где работают мультидисциплинарные реабилитационные команды, будет внедрен международный классификатор функционирования. Команда, работающая с человеком в больнице, заполнит МКФ с индивидуальным планом реабилитации, который показывает, какую функциональность может вернуть человек. Дальше план реабилитации переходит к социальной службе.

Глава Минздрава добавил, что на конечном этапе инвалидность будут получать только люди, которым на нынешнем этапе не может помочь система реабилитации.

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«Что касается ВВК, там более сложный процесс, но мы помогаем Минобороны… Сейчас мы забрали часть ВВК в наши гражданские учреждения. Там, где человек [на стационарном лечении] может получить инвалидность по существующей системе, мы будем делать все, чтобы ВВК и МСЭК [медико-социальная экспертная комиссия] делались прямо в учреждении возле кровати больного, чтобы ему не нужно было бегать по кабинетам… Сейчас все оцифровывается, количество амбулаторных ВВК увеличат, думаю, эту проблему [больших очередей] тоже решат», — сообщил Ляшко.

30 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Реформа Министерство здравоохранения Минздрав Украины Виктор Ляшко военно-врачебная комиссия

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