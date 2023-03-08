В Украине готовят реформу военно-врачебных комиссий — Ляшко 8 марта, 00:45 Виктор Ляшко (Фото:Viktor Liashko / Facebook)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ходе реформы медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.

В интервью в эфире телемарафона во вторник, 7 марта, Ляшко объяснил, что глобальная реформа медико-социальных экспертных комиссий предусматривает изменение системы инвалидности в Украине. Ее первый этап — запуск полноценной системы реабилитации, цель которой — ресоциализировать человека и сделать все возможное, чтобы он был физически активным и работал. По словам министра, это уже вводится на практике.



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После этого в здравоохранительных учреждениях, где работают мультидисциплинарные реабилитационные команды, будет внедрен международный классификатор функционирования. Команда, работающая с человеком в больнице, заполнит МКФ с индивидуальным планом реабилитации, который показывает, какую функциональность может вернуть человек. Дальше план реабилитации переходит к социальной службе.

Глава Минздрава добавил, что на конечном этапе инвалидность будут получать только люди, которым на нынешнем этапе не может помочь система реабилитации.

«Что касается ВВК, там более сложный процесс, но мы помогаем Минобороны… Сейчас мы забрали часть ВВК в наши гражданские учреждения. Там, где человек [на стационарном лечении] может получить инвалидность по существующей системе, мы будем делать все, чтобы ВВК и МСЭК [медико-социальная экспертная комиссия] делались прямо в учреждении возле кровати больного, чтобы ему не нужно было бегать по кабинетам… Сейчас все оцифровывается, количество амбулаторных ВВК увеличат, думаю, эту проблему [больших очередей] тоже решат», — сообщил Ляшко.

30 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.