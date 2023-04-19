Услуги бесплатны. Военно-врачебные комиссии будут работать при гражданских больницах — решение Кабмина 19 апреля, 00:54 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кабмин принял постановление о новом пакете в рамках программы медицинских гарантий. Оно предусматривает, что внештатные военно-врачебные комиссии при территориальных центрах комплектования будут работать на базе гражданских медучреждений.

Как сообщает правительственный портал, количество и список таких ВВК будет определять руководство областных военных и киевской администраций. Нацслужба здоровья будет заключать с медучреждениями договора и оплачивать услуги по новому пакету Медосмотр лиц при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.



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«Мы готовы подставить свое плечо, и сегодняшнее решение правительства о новом пакете в рамках Программы медицинских гарантий, предусматривающего проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей ВВК, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, очередное тому подтверждение», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Кабмине уточнили, что все услуги в пакете будут бесплатными для тех, кто проходит ВВК. Государство будет покрывать:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

при наличии показаний — направление человека в другие медучреждения на консультации и обследования, а также для оказания специализированной помощи ( в случае необходимости);

в случае необходимости); оформление проектов справок и медицинские заключения о состоянии здоровья.

Чтобы получить бесплатные услуги в гражданском медучреждении, человек, проходящий ВВК, должен иметь:

карту обследования и медосмотра;

карту медосмотра кандидата на обучение в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях вузов Минобороны;

карту медосмотра призывника;

направление главы территориального центра комплектования и социальной поддержки.

11 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые должны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.

30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.