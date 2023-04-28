Количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта будет увеличено — Резников 28 апреля, 18:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина увеличит количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в Military Media Center в пятницу, 28 апреля.

«Мы уже приняли решение об увеличении количества ВВК вдоль линии фронта, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских лечебных учреждений», — сказал он.

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По словам министра, важно решать не только задачи «золотого часа» — времени эвакуации раненого с линии фронта, а и его дальнейшей реабилитации.

Резников также сообщил, что по его поручению во всех лечебных заведениях появятся дополнительные должности психолога.

«Ошибочным было восприятие, что раненый должен получить психологическую помощь после завершения лечения. Сам факт ранения — это уже психологическая травма», — добавил он.



Заместительница министра обороны Анна Маляр накануне сообщала, что в ведомстве прошла встреча с общественными деятелями и волонтерами, на которой обсуждали медобеспечение военнослужащих и работу военно-врачебных комиссий. По ее словам, сейчас идет работа над масштабированием сети ВЛК, пилотными проектами по электронному документообороту, введении электронной очереди.

11 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые должны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.



30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.



Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

