Пошаговая инструкция. Как действовать и куда обращаться при боевом ранении, травме или контузии военном 13 мая, 08:27 Ранение военнослужащего — порядок действий и какие документы необходимо иметь (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Правительство во время военного положения упрощает работу военно-врачебных комиссий — они определяют пригодность военных после ранения. Юристы рассказывают, что делать раненому военному, какие нужные документы и через какие инстанции придется пройти.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Сотни тысяч мужчин и женщин мобилизовались в Украине с 24 февраля 2022 года, когда необходимо стало оградить страну от полномасштабного вторжения России. К сожалению, на передовой можно получить травмы, увечья и ранения из-за боевых действий. В Украине военным гарантировано лечение и помощь в случае ранения, однако раненый должен предоставить соответствующие документы, доказывающие его травму, лечение или инвалидность и пройти обследование.

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Военно-врачебная комиссия определяет состояние пригодности к военной службе после ранения, а МСЭК определяет степень потери трудоспособности в случае тяжелых ранений или болезней, вызванных исполнением военных обязанностей.

Юристы Василий Кисиль и Партнеры подготовили NV пошаговую инструкцию, как действовать военному, получившему ранения, какие документы должен иметь военный на разных этапах лечения, восстановления, снятия с учета или возвращения в службу.

Начало лечения

1. Эвакуация в госпиталь.

2. Командир воинской части оформляет направление в госпиталь и пересылает его туда.

3. Командир в/ч издает Приказ о проведении расследования обстоятельств ранения и назначает для этого уполномоченного офицера.

4. Уполномоченный офицер собирает объяснения раненого и свидетелей и составляет Акт расследования .

5. На основании Акта расследования начмед готовит Справку об обстоятельствах травмы .

6. Командир в/ч подписывает Справку об обстоятельствах травмы и направляет в госпиталь.

если командир не выдал справку — военному нужно писать рапорт на его имя с просьбой провести расследование и выдать справку. В рапорт можно добавить пояснения об обстоятельствах ранения, по возможности добавить пояснения свидетелей, находившихся рядом во время ранения;

если командир в течение 15−30 дней после рапорта не выдал справку или отказывается это делать, сад подать рапорт об обжаловании действий командира в штаб оперативного командования, которому подчиняется в/ч.

7. Проходит лечение в госпитале.

Выписка из госпиталя и прохождение ВЛК

8. В день выписки заведующий отделением госпиталя выдает Выписной эпикриз .

9. После завершения лечения нужно получить Направление на ВЛК :

если состояние здоровья позволяет — прибывайте в в/ч и просите у командира Направления на ВЛК ( если не выдает, написать рапорт на его имя);

если не выдает, написать рапорт на его имя); если состояние здоровья не разрешает — просите Направления у заведующего отделением госпиталя или районного ТЦК и СП.

10. Прохождение ВЛК, по результатам которого выносится:

Постановление ВЛК о причинной связи ранения выдается на основе Справки об обстоятельствах травмы . Без Справки нельзя получить заключение ВЛК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВЛК была пройдена без Справки, можно затем просить о повторном прохождении ВЛК для установления причинной связи ранения после получения Справки;

выдается на основе . Без Справки нельзя получить заключение ВЛК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВЛК была пройдена без Справки, можно затем просить о повторном прохождении ВЛК для установления причинной связи ранения после получения Справки; Постановление ВЛК о необходимости предоставления отпуска для лечения — ВЛК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВЛК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч из Постановления ВЛК;

— ВЛК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВЛК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч из Постановления ВЛК; Постановление ВЛК о степени годности — выносится сразу или после окончания отпуска.

Прибытие в воинскую часть и направление на МСЭК

11. Получите на руки Выписной эпикриз, Свидетельство о болезни, документы с Постановлениями ВЛК. По возможности старайтесь получить любые другие медицинские документы, которые оформляются по отношению к вам.

12. Если ВЛК сочло вас пригодным для дальнейшего прохождения службы:

возвращайтесь в в/ч и пишите рапорт о прибытии по окончании лечения ;

; вы имеете право на оформление статуса участника боевых действий ;

; Вы можете попытаться отправиться на МСЭК для определения процента потери трудоспособности и получения компенсации.

13. Если ВЛК сочло вас непригодным для дальнейшего прохождения службы (или сочло подходящим, но есть основания полагать, что вы в определенной степени потеряли трудоспособность):

получите от командира в/ч направления в МСЭК ( если не предоставляет — напишите рапорт на его имя). За направлением можно обратиться к семейному врачу;

если не предоставляет — напишите рапорт на его имя). За направлением можно обратиться к семейному врачу; обратитесь в районную больницу или местный военный госпиталь с просьбой созвать МСЭК, уточните там необходимый перечень документов;

МСЭК при наличии оснований выдает Справку об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи или определяет процент утраты трудоспособности;

с указанием причинной связи или определяет процент утраты трудоспособности; Справка МСЭК является основанием для начисления единовременного пособия в зависимости от группы инвалидности и процента потери трудоспособности ( согласно Постановлениям КМУ № 975 и № 336);

согласно Постановлениям КМУ № 975 и № 336); Если у вас установлена группа инвалидности, после получения на руки Справки МСЭК обратитесь в орган соцзащиты населения по месту регистрации с просьбой выдать Удостоверение личности с инвалидностью в результате войны .