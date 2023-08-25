В Украине ввели электронный документооборот для прохождения ВЛК — Маляр 25 августа, 18:31 Правительство официально ввело электронный оборот документов для прохождения ВВК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В пятницу, 25 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом она написала в своем Telegram.

По ее словам, теперь между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, ТЦК и СП вводится электронный документооборот. Ранее для прохождения ВВК или оформления отпусков нужно было иметь бумажные документы.

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Маляр подчеркивает, что теперь электронный оборот упростит взаимодействие между всеми субъектами системы. Теперь военнослужащие будут получать в электронном нужны бумаги для прохождения осмотра и реализации решений ВВК.

Заместитель министра обороны указала перечень таких документов:

списки военнослужащих, находящихся на лечении;

постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки об обстоятельствах травмы ( ранения, контузии, увечья);

ранения, контузии, увечья); выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военных о предоставлении отпусков для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выписки из приказов воинской части.

30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институтам.

Правозащитный центр для военных Принцип, соучредителем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Специалисты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 мая заявил, что до конца месяца во всех военных медучреждениях, где есть военно-врачебные комиссии, должны запустить электронную очередь.

26 июня Министерство обороны сообщило, что Кабмин анонсировал увеличение количества медицинских учреждений, где можно будет пройти военно-врачебную экспертизу.

