Первое обновление. Что изменится в процессе прохождения ВВК в Украине 23 марта, 15:51 ВЛК 2023 — что изменят в процедуре прохождения медкомиссии в украинских ТЦК (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/Facebook)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация. Для призыва мужчины и женщины должны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую их степень годности. В Верховной Раде объяснили, какой будет первая реформа ВВК.

В 2023 году система военно-врачебных комиссий намерена реформировать из-за коррупционной опасности и неподготовленности системы к общей мобилизации и большому количеству людей. Полтриллиона гривен из госбюджета Украины на 2023 года была выделена на военные нужды. Среди них – цифровизация процедуры прохождения и работы ВЛК. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. В среду, 22 марта, она встретилась с лидерами фракций, а также с руководителями силовых и оборонных структур.

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«Я общалась во время поездок в реабилитационные центры с военными, которые проходят восстановление после тяжелых ранений. Поэтому просто не могла не спросить об огромных трудностях по прохождению ВВК, с которыми они сталкиваются. Эта проблема не то, что актуальна, а уже критическая», - написала она в Facebook.

По ее словам, Министр обороны Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планируют в первую очередь реформировать систему ВВК, реформируют через цифровизацию сервисов. Новоназначенный вице-премьер Михаил Федоров добавил ей, что уже закуплено 1500 ноутбуков для врачебных служб и проходит тестирование соответствующего программного обеспечения для ВВК.

Реформирование ВВК в Украине – какие изменения запланированы

В Минобороны уже заявили о плане, по которому запланирована реформа работы ВВК в Украине. Военные планируют ввести следующие обновления в процедурах ВВК:

введение сервисного обслуживания в военных заведениях ВВК;

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (М ИС);

ИС); использование электронного документооборота при работе ВВК;

введение электронных очередей для прохождения ВВК;

пересмотр и оптимизация количества ВВК во время войны;

Соответствующие договоренности достигнуты по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Первоочередность цифровизации важна также потому, что это снизит уровень коррупции, облегчит военным получение необходимых документов.

«Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить, наконец, ту бюрократическую стену ВВК для наших военных, которые заслуживают абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг», ― подчеркнула Кондартюк.