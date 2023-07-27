Для перевода или увольнения. Когда можно проходить ВВК повторно и при каких условиях военного признают ограниченно годным 27 июля, 14:38 ВВК при ухудшении здоровья: когда обследуют военных, какие решения принимают и можно ли их обжаловать (Фото:Фото службы по связям с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев)

В Украине во время военного положения военно-врачебные комиссии могут признавать военных и военнообязанных годными, ограниченно годными и непригодными к службе. Как военным пройти ВВК для признания ограниченно годным и как осуществляется перевод по закону.

Военнослужащие после лечения ранения, контузии, травмы или увечья направляются на ВВК для определения годности к военной службе и определения зависимости травмы от военной службы. Военнообязанных обязательно направляют на ВВК для определения пригодности к военной службе перед мобилизацией.

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Военные могут добиться признания ограниченно годными и решения о переводе на соответствующую состоянию здоровья должность. Это предусмотрено законодательством, а юрист Галина Токмач рассказала, каков порядок действий для прохождения ВВК и получения решения командования для этого.

«Начинать нужно с подачи рапорта о направлении на ВВК. В случае признания ограниченно годным — рапорт о переводе по состоянию здоровья (к рапорту добавляете заключение ВВК при признании ограниченно годным). В таком случае отказать в переводе права не имеют», — объясняет юрист.

Медицинский осмотр — как получить направление на ВВК

В соответствии с подпунктом б пункта 6.1. главы 6 раздела первого Положения № 402 направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, прокуратурой, судом, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения, военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.

«Рапорт подается на командира (начальника) воинской части в двух экземплярах (или по возможности направляется по почте заказным письмом с описью), один из которых остается на руках с отметкой о получении, рапорт подлежит регистрации в отделе делопроизводства воинской части (в случае отсутствия доказательств получения или отсутствия регистравции рапорта — по рапорту не возникает юридических последствий)», — отметила Галина Токмач

Когда военный направляется на ВВК повторно

Пунктом 6.4. главы 6 раздела первого Положения предусмотрено, для установления степени годности к военной службе на медицинский осмотр военные направляются решением начальника военного лечебного учреждения на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется (лечится) военнослужащий, о чем делается запись в истории болезни (медицинской книги), которая заверяется подписью начальника военного лечебного учреждения.

Направление на ВВК делается в случае выявления во время обследования или лечения в военном лечебном учреждении у военнослужащего заболевания или последствий травмы (ранения, контузии, увечья), которые определяют в мирное время непригодность к военной службе с исключением с воинского учета или непригодность к военной службе в мирное время, ограниченную пригодность в военное время, в военное время — непригодность к военной службе с исключением с воинского учета. Это заболевания, предусмотренные в пунктах «а», «б» статей Расписания болезней, без индивидуальной оценки.

«Если при обследовании военнослужащего будет обнаружено заболевание или травма, которая может означать невозможность продолжать несение военной службы, то решением начальника военного лечебного учреждения на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется (лечится) военнослужащий, такого военнослужащего могут направить на ВВК. ВВК определяет степень пригодности военнослужащего к дальнейшей военной службе», — отмечает специалист.

То есть, если есть ухудшение состояния здоровья с момента последнего прохождения ВВК военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части и медицинской части с рапортом и приобщить медицинские документы (при наличии гражданские медицинские документы) и пройти повторно медицинскую комиссию ВВК. В рапорте необходимо пожаловаться об ухудшении состояния здоровья (описать, какие именно есть жалобы) и требовать предоставить направление на медкомиссию.

Какие решения принимает ВВК в случае ухудшения здоровья военного

По результатам проведенного ВВК может быть принято одно из следующих решений:

направление военнослужащего в отпуск по состоянию здоровья на определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда он снова будет пригодным к военной службе;

признание военного временно непригодным по состоянию здоровья на 6−12 месяцев для лечения и переосмотра;

увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если здоровье уже не может восстановиться до того состояния, когда военнослужащий снова будет годным к военной службе.

Командир игнорирует или отказал в прохождении ВВК

Если командир воинской части игнорирует обращение или предоставил письменный отказ в прохождении медкомиссии, следует обратиться к начальнику органа военного управления с жалобой и с указанием содержания нарушения со стороны командира воинской части или в административный суд.

Также можно позвонить на горячую линию Минобороны Украины: обращение зарегистрируют и сообщат, как и когда можно получить результаты рассмотрения жалобы.

Обжалование решения ВВК военным

Военный, как и военнообязанный могут обжаловать решение ВВК. Комиссии бывают штатные и внештатные (постоянно и временно действующие). Среди штатных:

Центральная военно-врачебная комиссия;

ВВК региона;

ВВК эвакуационного пункта;

ВВК передвижной госпитальной базы.

Высшим органом в системе военно-медицинской экспертизы является ЦВВК, к полномочиям относится которой в том числе рассмотрение заявлений, предложений, жалоб и прием посетителей по вопросам военно-врачебной экспертизы. Также ЦВВК имеет соответствующее право рассматривать, пересматривать, отменять, утверждать, не утверждать, контролировать согласно этому Положению постановления любой ВВК.

ВВК регионов имеют аналогичные полномочия по вопросам, связанным с деятельностью подчиненных военно-медицинских комиссий низшего уровня.

Законодательством предусматривается возможность обжалования постановления ВВК в административном и судебном порядке.

Юристы советуют сначала обжаловать решение в ВВК высшего уровня, ведь есть разница в реакции судов, когда обращались сразу в суд, пропуская этап обжалования в ВВК высшего порядка.

Для пересмотра постановления ВВК необходимо подать в комиссию высшего уровня или ЦВВК заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК низшего уровня и приложить к заявлению все имеющиеся документы, выданные военно-врачебной комиссией, решение которой пересматривается. При этом в заявлении следует указать причины инициирования пересмотра, приложить результаты предыдущих обследований, документов и т. п.

В случае отказа, аналогичный порядок действий в отношении следующей по иерархии ВВК.

В случае несогласия с решением, принятым по результатам военно-медицинской экспертизы, заинтересованное лицо имеет право обратиться непосредственно в суд с целью защиты своих нарушенных прав, предусмотрено пунктом 2.3.5 Положения № 402, которым определено, что Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Рассмотрение данной категории дел происходит в порядке административного судопроизводства определенного Кодексом административного судопроизводства Украины.