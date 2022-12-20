В Минобороны объяснили, как погода влияет на планы войск РФ наносить удары по Украине

20 декабря, 11:48
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Последствия ударов дронами-камикадзе по Киеву 19 декабря (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Последствия ударов дронами-камикадзе по Киеву 19 декабря (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Ухудшение погодных условий, в частности туман и дождь, существенно не влияют на планы войск РФ наносить удары по Украине ракетами и дронами-камикадзе.

Как пояснили в пресс-службе Минобороны в Telegram, погода влияет на изучение последствий ударов и возможную корректировку, но не на сами планы атаковать.

В то же время, уточняется, что проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично.

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В Минобороны также пояснили, что для наблюдения за успешностью ударов российские оккупанты используют самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

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«У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. В нескольких сотнях километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе», — подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

Там также рассказали, что войска РФ, выпуская по Украине дроны-камикадзе, истощают украинскую систему ПВО.

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С начала октября Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по Украине, а также начала атаковать города дронами-камикадзе иранского производства. Вражеские снаряды и беспилотники попадают в объекты критической инфраструктуры, а также разрушают гражданскую инфраструктуру.

Украинская ПВО сбивает большинство ракет и дронов российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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