В Воздушных силах рассказали, влияет ли холодная погода на применение иранских дронов 12 декабря, 12:20 Холодная погода не влияет на иранские дроны, отметили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Холодная погода не влияет на иранские дроны Shahed-136, которые Россия применяет для атак на Украину.



В то же время, как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, эти дроны чувствительны к шквальному ветру и обледенению.

«Шквальный ветер может влиять на плоскость крыла Шахеда. При определенной влажности воздуха может быть обмерзание час-два-три, а затем они могут спокойно лететь себе в любую морозную погоду. Это не проблема», — отметил он.

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Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что иранские дроны уязвимы к холодной погоде.

6 декабря Генштаб сообщил об уничтожении 17 дронов, из которых 14 были иранскими. До этого последнее сообщение об уничтожении иранских дронов было 17 ноября.

По данным британской разведки, Россия начала использовать новую партию иранских дронов.

Инфографика: НВ