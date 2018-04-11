Власти Закарпатья просят назначить дополнительный поезд из-за цветения сакуры

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По всему Ужгорода сейчас цветут сакуры
Фото: Hennadii Moskal/Facebook

По всему Ужгорода сейчас цветут сакуры

Закарпатская облгосадминистрация просит Укрзализныцю назначить дополнительный поезд Киев - Ужгород из-за цветения сакуры.

Об этом говорится в сообщении областной администрации.

Власти предлагают усилить график дополнительным поездом на ближайшие выходные (13 - 15 и 20 - 22 апреля). Сейчас почти все билеты на поезд из Киева в Ужгород и обратно распроданы.

"Многие украинцы считают Закарпатье лучшим местом для туризма в стране, а цветение сакуры - это прекрасный повод приехать в Ужгород. Поэтому очень надеемся, что Укрзализныця не подведет", - цитирует ведомство главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Смотрите также

Отметим, в Ужгороде зацвели декоративные японские вишни (сакуры). Уже традиционно в этот период в городе проводят Сакура Фест.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове