Власти Закарпатья просят назначить дополнительный поезд из-за цветения сакуры

По всему Ужгорода сейчас цветут сакуры

Закарпатская облгосадминистрация просит Укрзализныцю назначить дополнительный поезд Киев - Ужгород из-за цветения сакуры.

Об этом говорится в сообщении областной администрации.

Власти предлагают усилить график дополнительным поездом на ближайшие выходные (13 - 15 и 20 - 22 апреля). Сейчас почти все билеты на поезд из Киева в Ужгород и обратно распроданы.

"Многие украинцы считают Закарпатье лучшим местом для туризма в стране, а цветение сакуры - это прекрасный повод приехать в Ужгород. Поэтому очень надеемся, что Укрзализныця не подведет", - цитирует ведомство главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

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Отметим, в Ужгороде зацвели декоративные японские вишни (сакуры). Уже традиционно в этот период в городе проводят Сакура Фест.