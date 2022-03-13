Власти проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах Украины — Монастырский
Денис Монастырский (Фото:Кадр из видео канала ICTV/YouTube)
Национальная полиция Украины, ВСУ и территориальная оборона проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах Украины.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По словам Монастырского, к нему обращаются с жалобами на то, что на дорогах создано слишком много блокпостов, что усложняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи.
«Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в города и населенные пункты, важные инфраструктурные объекты. На блокпостах осуществляется контроль движения транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись», — сказал Монастырский.
В то же время он добавил, что сейчас Национальная полиция Украины и Вооруженные силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.
Глава МВД отметил, что проверки документов и автотранспорта на въездах в города вполне обоснованы. При этом на выезд проверка будет только выборочной.
«В ближайшее время будет создан список актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны», — подытожил Монастырский.
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