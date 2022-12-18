«Россияне готовят обстрелы». Власти просят жителей Никопольского района провести ночь в укрытии

18 декабря, 21:39
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Последствия атак российских оккупантов на населенные пункты Днепропетровской области, 2 декабря (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия атак российских оккупантов на населенные пункты Днепропетровской области, 2 декабря (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ готовятся ночью обстрелять Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

"По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, поэтому прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - говорится в сообщении.

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По его словам, в течение воскресенья, 18 декабря, оккупанты обстреляли Марганецкую общину. Предварительно, люди не пострадали.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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