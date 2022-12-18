«Россияне готовят обстрелы». Власти просят жителей Никопольского района провести ночь в укрытии
Последствия атак российских оккупантов на населенные пункты Днепропетровской области, 2 декабря (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Войска РФ готовятся ночью обстрелять Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.
"По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, поэтому прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - говорится в сообщении.
По его словам, в течение воскресенья, 18 декабря, оккупанты обстреляли Марганецкую общину. Предварительно, люди не пострадали.