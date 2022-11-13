Власти призвали жителей Херсона не посещать центр города: будут работать взрывотехники

13 ноября, 19:46
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11 ноября ВСУ зашли в Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

11 ноября ВСУ зашли в Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жителей освобожденного Херсона призвали не посещать центр города в понедельник, 14 ноября. Там будут проводиться работы по разминированию.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Я хочу всех предупредить. Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я очень вас прошу не собираться в людных местах. Более того завтра, 14 ноября, будут проводиться работы по разминированию в центре города, поэтому я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города», — сказал он.

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Он также опроверг сообщения в некоторых пабликах о том, что в центре города на площади Свободы будут раздавать гуманитарную помощь.

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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/eXfW49sLsHk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Херсон Разминирование

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